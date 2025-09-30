Victoria en casa frente al Antequera FC: 1-0

El representativo de la Universidad del Sureste (UDS) FC confirmó su buen arranque de campaña al sumar su segunda victoria, esta vez por 1 a 0 sobre Antequera FC de Oaxaca. El partido de la fecha 4 de la Liga TDP se disputó en el Centro de Formación UDS de Comitán de Domínguez.

Los pupilos de Vicente Nieto arrancaron la campaña con derrota en su cancha frente a Felinos 48 de Tabasco (2-0), sin embargo, empezó su repunte en la segunda fecha al vencer de visita a la Universidad Euroamericana (1-0) y sumar un empate en la cancha de Tapachula FC (1-1), de donde además se llevaron el punto extra de los penales (4-1).

Impulso a su favor

Aprovechando la inercia de estos resultados, la oncena de la UDS FC saltó al terreno de juego con la propuesta de ir con todo contra la portería rival, alentando además por sus seguidores en las tribunas del estadio comiteco.

Aunque dominaron a su rival, no pudieron reflejarlo en el marcador sino hasta el minuto 38, cuando Adrián Pérez cobró un saque de esquina, la defensa visitante intentó alejar el peligro, pero el rebote llegó a la posición de Yordi Gutiérrez, quien sacó un potente remate que dejó sin oportunidad de reacción al arquero Hernán Paz Esteva, para el 1-0.

Antes de irse al descanso del medio tiempo, en un saque de banda, UDS FC tuvo la oportunidad de incrementar la ventaja, sin embargo, José Joel Jiménez mandó su disparo por arriba del arco oaxaqueño.

Segundo tiempo accidentado

La parte complementaria del partido fue más accidentada, por lo que comenzaron a salir las tarjetas amarillas, ocho en total para para ambos equipos.

Antequera buscó más a base de empuje igualar el resultado, pero UDS defendió bien y con el arquero Yael Domínguez Trujillo pudo mantener el cero en los momentos de más apremio.

Y sobre el final pudieron resolver el encuentro con más tranquilidad, pues a los 67 minutos, el árbitro David Vázquez López marcó un penal a su favor, pero en esta ocasión Adrián Pérez no estuvo fino y terminó por entregarle el balón al portero.

Fue por ello que los últimos minutos estuvieron llenos de drama para los presentes en la tribuna, ya que Antequera FC no dejó de luchar hasta el final.

De esta manera, UDS FC llegó a 8 puntos dentro del Grupo 2 y en la siguiente fecha viajarán a Oaxaca para enfrentarse con Dragones.