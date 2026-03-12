Victoria en casa para salir del bache

La Universidad del Sureste (UDS) FC volvió a demostrar su poder ofensivo y terminó con su mala racha al imponerse por categórico 4-0 sobre la Academia Dragones, en partido de la fecha 24 de la Liga TDP, disputado en el Centro de Formación UDS en Comitán de Domínguez.

Dominó desde el inicio

Desde los primeros minutos, los universitarios tomaron el control del encuentro y gracias a una primera mitad arrolladora, dejaron el marcador prácticamente definido antes de salir del descanso.

El primer gol llegó al minuto 21, cuando Alfredo Contreras aprovechó un tiro de esquina cerrado para anticipar a su marcador y enviar el balón al fondo de la portería para el 1-0.

Al minuto 40, Henry Vázquez fue derribado en el área, lo que el árbitro Elmer Alegría no dudó en sancionar con penal. Jaime González no perdonó desde los once pasos para anotar el 2-0 que reflejaba de mejor forma el pleno dominio del cuadro universitario.

Apenas unos instantes después, Adrián Pérez dejó su sello con un disparo potente al ángulo, imposible de detener para el arquero, sellando un contundente 3-0 al cierre de la primera mitad.

Rubricó la victoria

En la segunda parte, Academia Dragones intentó reaccionar con mayor intensidad, incorporando a Brayan Velázquez y buscando abrir espacios por las bandas con Baldomero Luna, pero la defensiva de UDS FC se mantuvo firme para evitar la reacción de los oaxaqueños.

La cereza del pastel llegó al minuto 60, cuando Henry Vázquez anotó su primer gol con la camiseta universitaria, firmando el 4-0 definitivo y consolidando un triunfo que devuelve la confianza al equipo chiapaneco tras una serie de resultados adversos.

Siguen en la pelea

Con esta victoria, los dirigidos por Vicente Nieto llegaron a 35 puntos, manteniéndose con aspiraciones de pelear por un boleto a la Liguilla de la Liga TDP en las seis jornadas restantes, mientras que Academia Dragones se queda en el fondo del pelotón con apenas 12 unidades.