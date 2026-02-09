Victoria en casa; se aferra a la pelea

Tapachula FC hizo pesar su localía en el Estadio Olímpico y consiguió un triunfo clave al imponerse 1-0 a Chapulineros de Oaxaca, en un duelo correspondiente a la Jornada 18 de la Liga Premier FMF.

Sólido primer tiempo

Desde el arranque, el conjunto tapachulteco mostró mayor iniciativa ofensiva, buscando el arco rival ante unos Chapulineros que apostaron por un juego fuerte y disputado en el mediocampo.

En el once inicial destacó el debut del defensor colombiano Miguel Ángel Méndez, quien tuvo sus primeros minutos con el club y respondió con solvencia junto a Alexis Espinosa en la zaga central chiapanaeca.

El único tanto del encuentro cayó al minuto 26, tras una jugada colectiva en la que Gabriel Vidal peleó el balón en el último tercio y cedió para Alan “Demonio” Vázquez, que recortó dentro del área y definió con un disparo raso para vencer al arquero visitante y poner el 1-0.

Mantuvo el dominio

Con la ventaja en el marcador, Tapachula FC mantuvo la presión ofensiva, aunque el partido se volvió cada vez más cerrado y de mucha fricción en la mitad del campo.

Pero la situación se complicó al minuto 70 para los de casa con la expulsión de Edson de León, lo que obligó a replegar líneas y multiplicar los esfuerzos para no verse rebasados por el rival.

Pese a jugar con un hombre menos, el equipo mostró orden, carácter y compromiso defensivo, en tanto que José Solís y Luis Silias fueron determinantes para sostener el resultado y evitar el empate oaxaqueño durante los minutos finales.

Sigue en la pelea

Gracias a este triunfo, Tapachula FC alcanzó 24 puntos en el Grupo 3, reforzando sus aspiraciones dentro del certamen, en tanto que los de Oaxaca se quedan en 20 unidades.

Tras esta victoria, el conjunto de La Perla del Soconusco se preparará para su próximo compromiso, cuando visite a los Toros de Celaya, el sábado 14 de febrero en el Estadio Miguel Alemán Valdés.