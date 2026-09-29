Victoria en Villahermosa para seguir como líderes

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) extendió su arranque perfecto en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, al derrotar por la mínima diferencia (1-0) a Plataneros de Tabasco en el Estadio Olímpico de Villahermosa, resultado que le permitió afianzarse como líder único del Grupo 2.

El encuentro, correspondiente a la fecha 4, tuvo un desarrollo cerrado durante la primera mitad, ya que ambos conjuntos mantuvieron el orden defensivo y disputaron cada pelota con intensidad.

De hecho, el cuadro local sufrió una baja importante al minuto 43 producto de los roces en el terreno de juego, cuando Oliver Zapata fue expulsado por dar un golpe a un rival cuando el balón estaba detenido para el cobro de una falta, situación que fue reportada por el abanderado.

Un expulsado más

Con un hombre de ventaja en cancha, el conjunto universitario buscó adelantar líneas en el complemento, pero la igualdad numérica regresó al minuto 61 luego de la tarjeta roja para Alejandro Romero al realizar una entrada fuerte a un rival.

A partir de ahí, el partido se volvió todavía más disputado y con pocas opciones claras en las áreas.

No obstante, el cuerpo técnico de Lechuzas se adaptó mejor a las circunstancias del partido, con los ingresos de Luis Pérez y Mauricio Vázquez (en lugar de Josué Barragán y Cristopher Ruiz), lo que les permitió mantener la presión sobre la meta rival y encontrar la jugada decisiva en la recta final.

Al minuto 80, Pérez encabezó un contragolpe y habilitó a Vázquez, quien fue derribado dentro del área por el guardameta tabasqueño, Misael Pérez, lo que el árbitro Jesús Alberto Córdova López señaló la pena máxima.

Diego Velasco asumió la responsabilidad y al 82’ cobró con precisión, colocando el balón junto al poste izquierdo para marcar el 1-0 definitivo.

El conjunto chiapaneco resistió los últimos minutos y confirmó su cuarta victoria consecutiva, manteniéndose con marca perfecta después de cuatro jornadas.

En la cima

Gracias al triunfo, los chiapanecos llegaron a 12 unidades y con diferencia de +8 aparecen en 1º de la clasificación del Grupo 2, por delante de UDS FC que también tiene 12 puntos, pero +6.

Lechuzas tendrá poco tiempo de descanso, pues volverá a la actividad este viernes 2 de octubre, cuando reciba a Tapachula FC en el Estadio Flor de Sospó.