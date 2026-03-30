Victoria épica para Novelo

Carlos Novelo escribió una página especial en su carrera al conseguir su primera victoria en Trucks México Series, imponiéndose en un emocionante mano a mano con Bob Espinosa durante la Fecha 2 disputada en el Súper Óvalo Chiapas.

La carrera arrancó con gran expectativa en las tribunas, con miles de fanáticos ya reunidos y siendo testigos de una estrategia agresiva desde el inicio por parte de los punteros, quienes optaron por ingresar temprano a pits para cumplir con el cambio obligatorio de neumáticos.

En los primeros giros el liderato lo asumió Rodrigo Maggio y se llevó los puntos del primer stage en la vuelta 30, mostrando dominio momentáneo.

Sin embargo, la competencia dio un giro dramático en la segunda mitad. Un incidente en la vuelta 59 dejó fuera a uno de los protagonistas, Santiago Cruz, abriendo la puerta para un duelo directo por la victoria entre dos contendientes: Novelo y Espinosa.

La tensión aumentó tras una bandera roja en la vuelta 80 por un fuerte contacto entre Jassyr Salazar y Gael Aguilar, que compactó al pelotón y preparó un cierre electrizante.

Fue en la vuelta 107 de 110 cuando Novelo encontró el espacio necesario para ejecutar el rebase decisivo y asegurar el triunfo, desatando la ovación del público; la segunda posición fue para Espinosa y en tercero cerró Valeria Aranda.

“Estamos contentos con lo que se hizo, felicitar a Bob que hizo una gran carrera, agradecer a mis patrocinadores que gracias a ellos estamos aquí”, declaró Novelo.

Roqueñí, en décimo

El piloto chiapaneco, Paulo César Roqueñí logró terminar la competencia dentro del Top-10 como el segundo mejor novato, sólo por detrás de José Luis Goulart que culminó en 7°.

El otro representante local, Sebastián Rodríguez, no pudo terminar la carrera al chocar contra el muro en la vuelta 49, quedando fuera de acción.

La siguiente fecha del campeonato se disputará en el Aeropuerto Internacional de Tulum, el domingo 26 de abril.