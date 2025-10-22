Victoria felina en el último minuto

Con dramatismo, a base de empuje y cierta dosis de fortuna, Jaguares FC vino de atrás para ganar en los instantes finales el duelo de Lunes Premier, por 2 goles a 1, ante Deportiva Venados. El partido se jugó en el estadio Zoque de la capital chiapaneca.

El encuentro estelar de la fecha 9 de la Liga Premier arrancó a favor de la visita, pues Klinsman Calderón —exjugador de Jaguares— puso adelante a Venados desde el minuto 18 con tiro bombeado, aprovechando que el portero Emiliano Palomo estaba adelantando.

Sale el portero

Pero el rival dio vida a los felinos con la expulsión del arquero Lothar López a los 38 minutos por una agresión sobre Juan Camilo Agualimpia, concediendo además un penal para los felinos.

Sin embargo, el portero suplente de Venados, Heldrich Noguera, entró al campo para atajar el cobro desde los once pasos de Agualimpia, para llevarse la ventaja en el segundo tiempo.

Segundo tiempo dramático

Para el complemento, Jaguares parecía complicarse el panorama con la expulsión de Pedro Santos al minuto 61, ante un rival que optó por cerrar espacios y jugar al contragolpe.

El entrenador de los felinos, Carlos Trejo, hizo varios ajustes para sitiar a su oponente, y el más determinante fue el de “Jhonny” Guerrero, quien al minuto 86 se animó a disparar de fuera del área y un ligero desvío en una pierna ayudó a que la pelota se fuera al fondo del arco para el 1-1.

Alentado por su afición, Jaguares se volcó al ataque y, en el 93, Agualimpia mandó un centro desde la derecha que Hasan Vergara logró desviar lo suficiente para anotar el agónico 2-1.

En racha positiva

De esta manera Jaguares FC sumó su cuarta victoria de los últimos cinco partidos disputados, para llegar a 13 unidades, y cobra fuerza rumbo al clásico chiapaneco que disputará el próximo sábado como visitantes ante Tapachula FC.