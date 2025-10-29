Victoria por la mínima sobre Deportivo Napoli

Con garra y determinación hasta los instantes finales, Pavones ADMC sumó un valioso triunfo a costa del Deportivo Napoli de Tabasco por marcador de 1-0. El juego fue válido por la fecha 8 de la Liga TDP y se disputó en la cancha del Tec de Monterrey Campus Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

El partido tuvo un dramático final, pero no fue sencillo de sobrellevar desde el silbatazo inicial del árbitro Feliciano Álvarez. De hecho, en el arranque, la primera de peligro la tuvo el cuadro visitante con un remate de cabeza al poste, tras un tiro de esquina por derecha en el minuto 13.

Pavones se multiplicó en defensa para resistir los embates de un voluntarioso Deportivo Nápoli, que generó juego ofensivo sobre todo por las bandas, produciendo al menos un par de disparos con sensación de peligro sobre la portería de Juan Álvarez.

Pero los chiapanecos también estuvieron cerca de abrir el marcador con un tiro libre de Jesús Molina que parecía que se metía pegado al poste derecho, pero el portero visitante, Édgar Hervias, se vistió de héroe al mandar la pelota a tiro de esquina al minuto 34.

Las aves chiapanecas tuvieron un último intento a portería antes de irse al descanso, a través de Diego Santos, quien mandó un tiro de larga distancia que fue a dar directo a las manos del guardameta.

Segundo tiempo

Para la parte complementaria, Pavones salió más decidido que su rival y pronto comenzó a tocar la puerta. Al minuto 50 lo hizo con un remate de cabeza de Jorge Cruz, y después con un disparo dentro del área de Leandro Suchipa.

Posteriormente generó peligro con otro tiro libre de Molina, pero las dos más claras vinieron con un tiro dentro del área de Alver Espinosa y otro disparo de Mario Gómez.

Parecía que se repartirían los puntos, pero, al minuto 84, los chiapanecos atacaron por derecha, Tadeo Mundo mandó un servicio hacía Gómez en la media luna, quien cedió a la izquierda a Jesús Molina, que sin pensarlo dos veces sacó un potente disparo bien pegado al poste, que se incrustó en las redes para abrir el marcador 1-0

Napoli ya no pudo reaccionar y de esta forma Pavones llega a 10 unidades que le permiten aproximarse a la parte media de la tabla en el grupo 2, mejorando su foja a 3 victorias, un empate y 4 derrotas. En contraste, los tabasqueños sufrieron su quinto descalabro de la campaña, a cambio de dos triunfos y un empate, para una cosecha de 7 puntos que los tienen en penúltimo del pelotón.