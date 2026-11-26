La actividad del Campeonato de Copa 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez continuó con su tercera semana de competencia, en la que los equipos de la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA saltaron a la cancha de la sede Loma Bonita para disputar una jornada de siete encuentros.

Entre los resultados destacó el enfrentamiento entre Felinas Juvenil y Freyas, que necesitó tres sets para definir a las ganadoras. Después de caer 23-25 en el primer parcial, Felinas reaccionó con parciales de 25-19 y 15-12 para quedarse con la victoria.

Otros resultados

Por su parte, Toros consiguió un triunfo ante Felinas One en otro encuentro de tres sets. Aunque las segundas comenzaron con ventaja al imponerse por 25-17, sus rivales igualaron el marcador con un 25-20 y sellaron el resultado en el tercer parcial por 15-8.

Fénix también tuvo que emplearse a fondo para superar a Linces. La escuadra se llevó el primer set por 25-23, pero cayó por 14-25 en el segundo. En el definitivo logró imponerse por 16-14 para asegurar el triunfo.

En otros compromisos, Linces consiguió una victoria en dos parciales frente a PJF, con marcadores de 25-9 y 25-12. Felinas Golden hizo lo propio ante Europaraíso al superar por 25-6 y 25-11, mientras que Adler’s derrotó a Alebrijes con dos parciales de 25-0, de acuerdo con la cédula oficial.

Último encuentro

Finalmente, Club Adler’s cerró la jornada con una victoria sobre Adler’s, al resolver el duelo en dos sets con marcadores de 25-17 y 25-19. De esta manera el Campeonato de Copa continúa su desarrollo con la participación de las distintas escuadras de la rama femenil, en una competencia que mantiene en actividad a las exponentes del Voleibol municipal y permite fortalecer el nivel de los equipos participantes.

La próxima fecha será una de las últimas a disputarse antes de la pausa por las fiestas decembrinas, por lo que los clubes deberán estar enfocados y encarar los partidos que restan con inteligencia para sumar resultados importantes de cara a la siguiente ronda.