Vidal anuncia a sus pilotos para la temporada

Serán Julio Rejón, Irwin Vences en Nascar México y Emiliano Richards en Challenge Series los pilotos que tendrá Jordi Vidal para la temporada que iniciará en San Luis Potosí en el mes de marzo.

“Son pilotos que saben leer una carrera y ajustar su estrategia en función de lo que sucede a su alrededor es fundamental; eso puede determinar el resultado de la carrera. Estos pilotos tienen una visión clara de la carrera en su totalidad. Esto incluye saber cuándo presionar, cuándo conservar recursos y cómo manejar el tráfico en la pista”, dijo Vidal.

Ninguno de los tres necesita presentación porque tienen una trayectoria de éxitos y eso lo lleva a pensar que estarán peleando los campeonatos. “Basado en el rendimiento de la temporada 2025 y las proyecciones para 2026, los pilotos que tengo son capaces de dar un campeonato a su equipo, porque demuestran una consistencia extrema, velocidad pura y capacidad de gestión de carrera”, aseguró.

Sin embargo, aclaró: “En este equipo no hay un número uno ni hay número dos. Estamos en esto juntos, trabajaremos juntos en todo, ayudando al equipo. Tengo una buena dupla en Nascar México y un muy buen piloto en Challenge Series”.

Sobre los patrocinadores que tendrá este año, prefirió no adelantar vísperas hasta no tener todo seguro. “Hay que recordar que los patrocinios o acuerdos de marca dependen de lo que puedan lograr mutuamente, y eso es siempre lo que he buscado hasta el momento”, concluyó.