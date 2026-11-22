Con una intensa jornada de Beisbol y un marcador de 10 carreras a 5, Vikingos de San Cristóbal se impuso ante Lacandones de Tuxtla en un partido amistoso que se disputó a seis entradas en el campo de pelota de Caña Hueca, donde ambas novenas tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus habilidades y continuar con su preparación deportiva.

El duelo representó el primer enfrentamiento de Lacandones ante la novena sancristobalense, en una fecha que permitió a los jugadores tuxtlecos sumar experiencia y fortalecer su trabajo colectivo. Aunque el resultado favoreció a Vikingos, los peloteros de Lacandones demostraron entusiasmo, entrega y disposición para competir durante cada una de las entradas.

Desde la lomita, Matías del Carmen fue el encargado de abrir el encuentro por parte de Lacandones, asumiendo la responsabilidad de enfrentar a la ofensiva rival en los primeros episodios. Posteriormente, Juan Diego y Alex ingresaron como relevistas para continuar con el trabajo del cuerpo de lanzadores y mantener a su equipo en la pelea.

Experiencia

Los tres serpentineros tuvieron participación en una jornada que también representó una oportunidad para adquirir experiencia en el montículo, trabajar en la coordinación con sus compañeros y continuar desarrollando sus habilidades en el diamante.

A la ofensiva, Lacandones encontró en los hermanos Jorge y Diego a dos de sus principales protagonistas, quienes tuvieron participación con el bat y contribuyeron al esfuerzo de la novena tuxtleca por mantenerse en competencia.

También sobresalieron Milán y Alex, quienes aportaron al desempeño ofensivo del conjunto, además del venezolano Ignacio Martínez, quien fue otro de los jugadores destacados.

Con cinco carreras en su cuenta, Lacandones trató de responder a la producción de Vikingos, que consiguió establecer una ventaja de cinco anotaciones para asegurar el triunfo en este primer amistoso entre ambas escuadras.

Panorama favorable

Más allá de la diferencia en el marcador, el partido permitió a los de Tuxtla continuar con su proceso de aprendizaje, sumar minutos de juego y fortalecer la convivencia entre compañeros, aspectos importantes para el crecimiento de una novena que busca seguir desarrollándose en el Beisbol.

El duelo también dejó una valiosa experiencia para el equipo al ofrecer la oportunidad de observar el desempeño de sus lanzadores y bateadores frente a un rival de San Cristóbal, en un escenario que favoreció la práctica y el intercambio deportivo.

Para Lacandones, este primer compromiso representa un punto de partida para continuar trabajando en los aspectos que deben mejorar, así como reforzar las fortalezas que mostraron sus jugadores durante las seis entradas disputadas en Caña Hueca.

La novena tuxtleca continuará con su preparación, con la mira puesta en seguir creciendo y aprovechar cada encuentro para adquirir experiencia, mejorar su desempeño y fortalecer el compañerismo dentro y fuera del terreno de juego.