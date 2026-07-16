Villalobos apuntala cuerpo técnico de Lechuzas

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez anunció la incorporación del profesor José Édgar Villalobos Domínguez al cuerpo técnico que afrontará la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP MX.

Mediante comunicado oficial se informó que el preparador físico llega por invitación del director deportivo, Miguel Ángel Casanova Díaz, como parte del fortalecimiento de la estructura del club y con la encomienda de aportar su experiencia al desarrollo del plantel universitario.

Villalobos suma más de 30 años de trayectoria en el Futbol profesional. Entre sus antecedentes destacan el campeonato obtenido con Necaxa en el Torneo Invierno 1998 y su participación con la selección mexicana sub-21, subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 1998.

Su llegada responde al objetivo de pelear por los primeros lugares y aspirar al título de la próxima campaña, cuyo arranque se prevé para inicios de septiembre. Antes, Lechuzas participará en la Copa Promesas de la Liga MX como parte de su preparación y evaluación competitiva.