Villalobos conquista oro en Colombia

El artemarcialista chiapaneco Mateo Villalobos Ruiz, representante de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano “Rep-Dom”, obtuvo la medalla de oro en la Master Cup 2026, competencia celebrada en Medellín, Colombia, tras imponerse en la final al representante de Aruba.

Originario del municipio de Mapastepec y con 13 años de edad, el joven atleta logró subir a lo más alto del podio en un certamen internacional que reunió a seleccionados de diferentes países de Sudamérica, consolidando una destacada actuación para Chiapas y México.

Tras conseguir el resultado, Villalobos Ruiz expresó sentirse motivado por la medalla obtenida y agradeció el respaldo de su entrenador Juan Pablo Arias, así como de sus compañeros, quienes han sido parte importante en su proceso deportivo.

Finalmente, el taekwondoín chiapaneco señaló que continuará con su preparación rumbo al Campeonato Nacional 2026, programado del 20 al 26 de julio en Miami, Florida, donde buscará mantener su crecimiento competitivo.