Villatoros FC conquista final de la Copa

Villatoros FC cumplió los pronósticos y se proclamó campeón de la Copa de la Liga Soccer 7, luego de imponerse por 3-1 ante Liverpool en la gran final disputada la noche del viernes en Caña Hueca.

El conjunto de Villatoros llegó al partido definitivo como uno de los principales favoritos para quedarse con el título, respaldado por una plantilla que reunió a futbolistas de experiencia y nombres reconocidos en el balompié chiapaneco, entre ellos Tonatiuh López, Óscar Ruiz y Juan Estrada.

Gol tempranero

Desde el silbatazo inicial, el cuadro favorito buscó imponer condiciones y apenas al minuto 2 encontró la recompensa. Juan Estrada apareció para marcar un auténtico golazo que permitió a Villatoros tomar la ventaja en los primeros instantes del encuentro.

Sin embargo, Liverpool reaccionó prácticamente de inmediato y protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche. Apenas cuatro minutos después de la anotación inicial, José Rodríguez apareció para igualar los cartones, provocando la sorpresa de propios y extraños y devolviendo la incertidumbre a una final que comenzaba con intensidad.

Paridad

Con el marcador igualado 1-1, ambos conjuntos disputaron una primera mitad de mucha intensidad, pero ninguno consiguió volver a mover las redes antes del descanso.

Para el complemento, Villatoros FC recuperó el control del partido y comenzó a reflejar su mayor experiencia y calidad individual en el terreno de juego. La insistencia encontró recompensa cuando Tonatiuh López apareció con otra gran definición para devolverle la ventaja a su equipo y colocar el 2-1.

Liverpool intentó reaccionar y mantenerse con vida en la pelea por el título, pero Villatoros aprovechó los espacios y mantuvo la presión sobre la portería rival.

La sentencia llegó nuevamente por conducto de Juan Estrada. El atacante volvió a figurar en el marcador al conseguir su segunda anotación de la noche y colocar el 3-1 que prácticamente sentenció el duelo.

Con el silbatazo final comenzó la celebración. Villatoros FC confirmó su condición de favorito, superó a Liverpool y levantó el trofeo de Copa de la Liga Soccer 7, en una noche que reunió a jugadores, familiares y aficionados en torno a la definición del campeonato.

El desenlace dejó además una muestra del nivel competitivo que alcanzó el torneo, con un Liverpool que plantó cara durante buena parte del encuentro y un Villatoros que terminó imponiendo la jerarquía de sus jugadores de experiencia para quedarse con el título.

De esta manera Caña Hueca fue escenario de una noche de Futbol en la que Villatoros FC cerró su participación con una victoria de 3-1 y la celebración del campeonato, encabezado por una actuación determinante de Juan Estrada, autor de dos goles, y Tonatiuh López, quien aportó una anotación para sellar la conquista.