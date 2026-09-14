Villazón busca defender liderato en León

El piloto capitalino Rafael Villazón se prepara para la séptima fecha de la Súper Copa 2026, programada para el domingo 20 de septiembre en León, Guanajuato, donde buscará mantener la cima de la categoría Gran Turismo México (GTM) Light.

El escenario trae buenos recuerdos para el representante de HO Speed Racing, quien en su primera visita de la temporada consiguió las dos victorias del fin de semana, incluida una remontada desde la última posición que en ese momento le permitió tomar el liderato del campeonato.

Villazón llega después de una complicada jornada en Chihuahua, donde un incidente y problemas con un neumático lo obligaron a recuperar posiciones. Pese a las dificultades, terminó quinto y conservó la primera posición de la clasificación.

“Ya estamos trabajando muy fuerte para la fecha de León. Venimos de una carrera complicada en Chihuahua, pero afortunadamente pudimos remontar y rescatar una posición que nos permitió mantenernos firmes en la punta del campeonato”, señaló.

Con la temporada entrando en su etapa decisiva, el piloto considera fundamental administrar cada carrera sin renunciar al triunfo. “Ya no podemos regalar puntos. Tenemos que competir con mucha inteligencia, mantener la concentración y aprovechar las oportunidades”, agregó.

HO Speed Racing trabaja para presentar un auto competitivo desde las primeras vueltas y repetir el rendimiento mostrado anteriormente en el trazado guanajuatense.