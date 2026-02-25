Villazón se ilusiona con el título GTM Light

Optimismo y determinación de llevar al auto 8 de HO Speed Racing a conseguir el título de la categoría Gran Turismo México (GTM) Light de Súper Copa Roshfrans irradia el piloto Rafael Villazón.

En la fecha 1, que se celebró el fin de semana en Mérida, Yucatán, Villazón colocó la escudería en el segundo lugar de la carrera 1, mientras que su coequipero Everardo Fonseca, obtuvo la P5 en la carrera 2.

“La verdad, muy contento. Es la primera vez que trabajo con un equipo profesional como HO; la verdad es que me integré padrísimo con ellos. Hubo mucha expectativa porque el coche prácticamente era nuevo para ellos y para mí”, compartió Villazón en entrevista exclusiva para “Cuarto Poder”.

Contó que en la semana previa al inicio de la Temporada 2026 resolvieron algunos detalles con el motor y la suspensión para lograr la puesta a punto, lo que, sumado a un manejo exento de errores, lo llevó a subir del quinto lugar de la clasificación al segundo de la categoría.

“Sabemos que podemos mejorar aún, pero considerando el tiempo y lo que tuvimos para trabajar, la verdad, yo creo que sacamos un resultado inmejorable para las circunstancias que teníamos, y yo estoy muy contento con el resultado”, agregó.

A raíz de este buen arranque, el piloto de 49 años de edad augura una buena Temporada 2026 para él y su compañero Everardo Fonseca. “El panorama pinta bastante bien, bastante prometedor. Me entendí muy bien con el ingeniero y con los mecánicos, para poder desarrollar el auto a mi manejo en muy poco tiempo, lo cual obviamente nos da un área muy grande de oportunidad y la idea, por supuesto es que vamos por el campeonato, yo soy muy determinado en eso”, apuntó.

Chiapas, un nuevo reto

Sobre la fecha 2, en el Súper Óvalo Chiapas, Villazón aseguró que es una grata sorpresa dentro del calendario de este año, con una plaza que viene a innovar en este serial, aunque también resulta una incógnita, pues será un diseño de pista completamente nuevo.

“La verdad, no tenemos ninguna idea real, tangible, ni videos, ni nada. Entonces, aunque haya algo de incertidumbre, todos nos estamos preparando”, reconoció el piloto, para quien lo más complicado podría ser la administración del desgaste en las llantas, ya que existirá un grado de peralte al pasar del “infield” a los tramos del óvalo del autódromo chiapaneco.

“Ese cambio va a estar un poquito raro para todos, porque son carreras muy largas. Esa parte sí va a jugar un papel fundamental para todos que los que queremos hacer alguna carrera inteligente. Te tienes que administrar para el final de carrera y dependerá mucho de las banderas amarillas. Entonces, hasta no llegar, no vamos a poder saber, pero eso es una gran incógnita que le va a dar mucho mucho sabor a esta carrera”, añadió.

Espera a la afición

Finalmente, reconoció que los aficionados van a tener un papel importantísimo el domingo, esperando que mucha gente acuda, pues eso será una gran alegría para los pilotos, confiando en que esta plaza haya llegado para quedarse.

“Vayan a las carreras, hay muchas dinámicas para poder obtener boletos, para que vengan con nosotros, se lo van a pasar increíble, el ambiente se pone padrísimo, familiar, entonces vale muchísimo la pena. Están invitados todos”, sentenció.