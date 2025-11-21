Virgie Oramas comparte su experiencia

El Kickboxing chiapaneco vivió una jornada de actualización y crecimiento con el Seminario Estatal de Point Fighting y Kick Light, encabezado por la reconocida atleta, entrenadora y referente nacional Virgie Oramas, quien arribó a la capital chiapaneca para trabajar directamente con los instructores afiliados a WAKO Chiapas, organización dirigida por Édgar Tony Abarca Cabrera.

La capacitación reunió a cerca de 15 entrenadores provenientes de los municipios de Ocosingo, Tapachula, Huixtla y Tuxtla, quienes asumieron una sesión exigente que combinó fundamentos técnicos, ejercicios tácticos, análisis situacional y aplicaciones específicas para ambas modalidades.

El objetivo principal fue reforzar las bases metodológicas que permitan a los instructores seguir impulsando un Kickboxing federado de alto nivel en sus comunidades, generando atletas mejor preparados y procesos de enseñanza más completos.

Arranque

Desde el inicio, Oramas imprimió un ritmo sólido de trabajo, enfocándose en corregir detalles de guardia, desplazamientos, lectura de combate y manejo de distancia. La entrenadora enfatizó el valor de la constancia y la precisión, insistiendo en que el desarrollo del Point Fighting requiere velocidad inteligente, mientras que el Kick Light demanda control, resistencia y capacidad estratégica. Cada ejercicio estuvo acompañado de explicaciones claras, demostraciones puntuales y momentos de retroalimentación para asegurar que todos los participantes comprendieran el propósito de las dinámicas.

Durante una de las pausas, la también seleccionada nacional expresó su satisfacción por el nivel mostrado en la entidad. “Estoy muy contenta de estar en Tuxtla; encontré entrenadores con ganas reales de aprender. Veo un crecimiento evidente y eso habla bien del trabajo que se realiza desde WAKO Chiapas. Es un gusto compartir parte de nuestra experiencia y ver que existe compromiso por mejorar”, señaló.

Por su parte, el presidente estatal, Tony Abarca, subrayó la importancia de tener a figuras como Oramas colaborando directamente con el proyecto formativo. Indicó que su presencia representa un impulso significativo para los procesos que han venido desarrollando en los últimos años.

“Virgie es una institución dentro del Kickboxing, su trayectoria como atleta y como entrenadora es admirable. Contar con ella en este seminario refuerza nuestra misión de profesionalizar el deporte en cada municipio”, destacó.

Cierre

La actividad concluyó con una sesión de análisis grupal en la que revisaron áreas de mejora y establecieron objetivos para futuras capacitaciones. La organización adelantó que buscarán mantener este tipo de seminarios de manera periódica, con instructores nacionales e internacionales, para fortaleciere la estructura técnica del Kickboxing chiapaneco.

El seminario dejó claro que el crecimiento de esta disciplina en Chiapas no se detiene y que la preparación constante seguirá siendo una pieza clave para el desarrollo de atletas y entrenadores en el estado.