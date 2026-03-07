Visita a Venados para un duelo clave

Jaguares FC afronta la recta final de la Liga Premier FMF con la urgencia de sumar puntos y tendrá una prueba de fuego ante Deportiva Venados, en encuentro correspondiente a la jornada 22, a celebrarse este sábado a las 15:30 horas en el estadio Alonso Diego Molina, en Tamanché, Yucatán.

Deportiva Venados ocupa actualmente el tercer lugar del grupo 3, con 37 unidades, pero atraviesa un momento de presión tras acumular dos partidos sin triunfo, y el panorama en la tabla incluye al Inter Playa del Carmen, que se encuentra apenas dos puntos por detrás de los yucatecos, con 35, mientras que Jaguares FC aparece en la quinta posición, con 32 unidades, por lo que el duelo de este fin de semana puede resultar determinante para las aspiraciones de estos conjuntos.

La jornada también contempla otros enfrentamientos cruciales, como el que Inter disputará como visitante ante Racing de Veracruz, en tanto que Tapachula FC recibirá a Montañeses en un partido entre escuadras que también buscan mantenerse con opciones de acceder a la fase final.