Visor de Atlas estará en la capital

La Copa Chiapas Tux 7 2026 continúa consolidándose como una importante plataforma para el desarrollo y proyección del talento infantil y juvenil, al confirmar la presencia de un visor oficial del Club Atlas FC durante la competencia.

Rubén García, visor oficial de los Rojinegros del Atlas, estará presente en la Copa Chiapas Tux 7 2026 con la misión de observar de cerca a los jugadores que participarán en este importante torneo, donde niños y jóvenes tendrán la oportunidad de mostrar sus capacidades, habilidades y condiciones dentro de la cancha.

La presencia de un representante de una institución de la Liga MX representa una motivación adicional para los futbolistas que tomarán parte en la competencia, ya que podrán ser observados directamente por integrantes de uno de los clubes con mayor tradición en el futbol mexicano.

Desde la organización de la Copa Chiapas Tux 7 destacaron que la visita del visor forma parte del compromiso que mantiene el torneo con la formación y proyección de las nuevas generaciones, buscando que las competencias deportivas no solamente sean espacios de convivencia y competencia, sino también escenarios donde puedan surgir nuevas oportunidades para los jóvenes futbolistas.

Durante los encuentros, Rubén García podrá identificar a jugadores que destaquen por sus condiciones técnicas, físicas, tácticas y deportivas, por lo que cada participante tendrá la posibilidad de aprovechar al máximo los minutos dentro del terreno de juego.

La Copa Chiapas Tux 7 2026 se presenta así como un escaparate para el talento chiapaneco y de otras regiones, permitiendo que los futbolistas puedan competir, adquirir experiencia y, al mismo tiempo, acercarse a oportunidades que pueden representar un paso importante en su formación deportiva.

Para los participantes, la presencia del visor de Atlas FC representa una oportunidad para demostrar que el talento puede encontrarse en cualquier cancha y que el esfuerzo, la disciplina y la constancia pueden abrir puertas hacia nuevos objetivos.