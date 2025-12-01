Viven la fiesta de Happy Color Race

La capital chiapaneca vivió una mañana llena de energía y color con la realización de una nueva edición de la Happy Color Race, evento recreativo y competitivo que atrajo a 640 participantes en un ambiente festivo. La carrera se celebró este domingo en punto de las 7:30 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta las inmediaciones del parque Caña Hueca, uno de los espacios más emblemáticos para el Atletismo local.

Los corredores completaron una ruta de cinco kilómetros que recorrió los bulevares Belisario Domínguez, 28 de Agosto y Laguitos, marcando un trazado dinámico y accesible tanto para atletas experimentados como para quienes participan por primera vez en una competencia. A lo largo del circuito se instalaron zonas de lanzamiento de polvo Holi, lo que convirtió la carrera en un espectáculo visual que añadió alegría, convivencia y un toque distintivo a la experiencia.

Categoría femenil

En cuanto a los resultados, la rama femenil estuvo dominada por Denisse Lamí, quien se adjudicó el primer lugar con paso firme y un cierre contundente. El segundo puesto fue para Oyuki Reina, mientras que Alejandra Cruz completó el podio con una actuación constante. Las tres atletas fueron recibidas entre aplausos al cruzar la meta, reflejando el nivel competitivo que mostró el contingente femenil.

Categoría varonil

En la clase varonil, Javier Alonso de la Cruz se proclamó campeón tras mantener un ritmo sostenido desde los primeros metros del recorrido. Emanuel Jiménez finalizó en la segunda posición, seguido por Octavio Pimentel, quien aseguró el tercer lugar tras un cierre exigente en los últimos tramos del circuito. Los tres corredores destacaron por su preparación y su capacidad para sostener la intensidad en un trayecto que combinó rectas amplias y ligeras pendientes.

Además del aspecto competitivo, uno de los elementos más llamativos del evento fue el ambiente que se generó gracias a las estaciones de color, donde el polvo Holi acompañó a los participantes durante toda la ruta. Esta dinámica convirtió la carrera en una experiencia visualmente atractiva, fortaleciendo el carácter recreativo de la justa y promoviendo la participación familiar.

Al concluir la prueba, todos los corredores recibieron medallas conmemorativas del evento, detalle que reafirmó el carácter inclusivo de la Happy Color Race, una competencia que año con año continúa sumando adeptos y consolidándose como una de las actividades deportivas más esperadas en Tuxtla Gutiérrez.