Volador Jr. deslumbra en el Roma

El Deportivo Roma fue escenario de una noche explosiva en la que Volador Jr., uno de los máximos representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, se llevó los reflectores al lado de Felino Jr. tras imponerse a dos rivales de amplia experiencia: Averno y Murcy Jr. La contienda estelar puso de pie a los asistentes desde los primeros segundos, cuando ambos equipos comenzaron con un intercambio de llaveo y contrallaveo que despertó gritos y aplausos por la técnica mostrada.

Murcy Jr., luchador conocido por su habilidad en el terreno a ras de lona, sorprendió al respetable con transiciones limpias que complicaron el accionar de los Depredadores. Averno, por su parte, mostró su colmillo veterano desde el inicio, complementándose con el chiapaneco para castigar con rudeza a los gladiadores de la Arena México. Sin embargo, el final llegó de manera espectacular: Volador Jr. ejecutó un contundente “Código Rojo” sobre Averno, mientras Felino Jr. aseguró la victoria con “La Casita”, una llave tradicional que rinde homenaje a la dinastía Casas. Tras el triunfo, Volador agradeció el cariño del público chiapaneco y prometió regresar pronto para otra noche memorable.

La función también presentó un capítulo más en la intensa rivalidad entre Capitán Furia y El Mexicano, una historia que ha ido escalando y que volvió a encender al público. La Facción Ultraviolenta (Arjen, Vértigo y Capitán Furia), reforzada por Dantaleon, se enfrentó a ChiapasBoys (El Mexicano y Príncipe Zoque), quienes contaron con el apoyo de Gladiador Jr. y Águila Dorada. Desde el arranque, el encuentro se convirtió en un caos controlado: vuelos hacia afuera del ring, castigos con objetos y un ritmo frenético que mantuvo a los aficionados en constante euforia.

Disputa total

Cada caída fue disputada con intensidad, y los gladiadores veteranos pronto mostraron rastros de una batalla recia cuando el cuadrilátero comenzó a teñirse de rojo. Ya en el momento decisivo, una distracción del referí abrió la puerta para que Capitán Furia aplicara un faul a El Mexicano y fingiera haber recibido el mismo castigo. Los Ultraviolentos aprovecharon la confusión y, con el apoyo parcial del réferi, se llevaron un triunfo polémico que desató la molestia de la afición. Gringo Loco hizo aún más grande el descontento al burlarse del público, provocando una lluvia de abucheos.

Hartazgo total: El Mexicano no toleró más provocaciones y retó en ese instante a Capitán Furia a un duelo de apuestas, desafío que los promotores aceptaron de inmediato. Así, quedó pactada una batalla de pronóstico reservado para el 25 de diciembre, en la tradicional función navideña de Promociones Jiménez y Maxillus, también en el Deportivo Roma.

Otros resultados

El Sky Team Chiapaneco, conformado por Steelman, Príncipe Torbellino y Black Drago, se impuso a Los Destructores del Ring (Terremoto Jr. y Guerrero Supremo Jr.) junto a Kisha Catt en una lucha llena de agilidad y trabajo en equipo.

Finalmente, Super Chespi, Diosa Sekmet, Cometa 2000 y Sirrax superaron a Remolino Negro Jr., Rebelde Boy, Tharbos y Toxic Woman, completando una función que dejó al público satisfecho y con altas expectativas de lo que se viene para fin de año en el Roma.