Vuela Colibríes a semifinales del Torneo Cibapac Femenil

La quinteta de Colibríes de Cacahoatán continúa haciendo historia en el Torneo Cibapac Femenil 2026 al clasificar a las semifinales de “El Gran 8”, luego de imponerse con autoridad por marcador de 98-65 a Trigueras de Mexicali, en duelo celebrado en el auditorio municipal “Fausto Gutiérrez” de Tijuana, Baja California.

Promer cuarto

El encuentro comenzó parejo, con el conjunto de Mexicali dominando el primer cuarto y parte del segundo periodo, llegando a tener ventaja de 25-22 y posteriormente de 32-30, sin embargo, las dirigidas por la coach Alejandra Arellano reaccionaron antes del descanso para darle la vuelta al marcador e irse al medio tiempo con ventaja de 52-45.

Tercer cuarto

La diferencia definitiva llegó tras el descanso. Colibríes firmó un espectacular tercer cuarto, en el que combinó una ofensiva explosiva de 27 puntos con una sólida defensa que limitó a Trigueras a únicamente 10 unidades, encaminando así una ventaja que resultó imposible de remontar.

En el último periodo, las chiapanecas administraron el partido y mantuvieron el dominio hasta sellar una contundente victoria por 33 puntos, confirmando su candidatura al título nacional.

Con este resultado, Colibríes de Cacahoatán aseguró su boleto a las semifinales del torneo y quedó a la espera del ganador del enfrentamiento entre Gaviotas de Ensenada y Coloradas de San Luis, con el objetivo de seguir soñando con el campeonato del Circuito de Basquetbol del Pacífico Femenil.