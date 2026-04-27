Vuelo firme tras vencer a Progreso en casa

Lechuzas UPGCH derrotó 2-1 a Progreso FC en el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga TDP MX 2025-2026, disputado en el Estadio Flor de Sospó. Con este resultado, el conjunto chiapaneco cerró la serie con global de 3-1 y aseguró su lugar en los octavos de final.

Primer tiempo

El equipo universitario llegaba con ventaja mínima tras el juego de ida, por lo que buscaba confirmar su superioridad en casa. Apenas al minuto 4 encontró el primer golpe: Alexander Medina provocó un penal tras internarse al área, y Diego Velasco convirtió con un disparo potente para adelantar a los locales.

Progreso respondió con actitud ofensiva y generó peligro en los primeras jugadas, logrando empatar al 33’ con una definición de Axel Chan dentro del área. Antes del descanso, ambos equipos tuvieron oportunidades, destacando intervenciones clave del arquero Ángel Barrios.

Resolvió en el segundo

En la segunda mitad, Lechuzas salió decidido a inclinar la balanza. Al 48’, una jugada colectiva terminó con César López definiendo con calidad para el 2-1 definitivo, desatando la celebración en las gradas.

El partido se inclinó aún más cuando Progreso quedó con diez hombres tras una expulsión al 50’. Aunque el cierre fue trabado, los locales controlaron el ritmo y sostuvieron la ventaja sin mayores complicaciones.

Con este triunfo, Lechuzas mantiene su invicto como local y sigue firme en la lucha por el ascenso, a la espera de conocer a su próximo rival en la fase de octavos.