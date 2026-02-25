Vuelta a la victoria en reino de Dragones

Tapachula FC regresó a la senda del triunfo al imponerse 3-2 como visitante a Dragones de Oaxaca, en duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga TDP, disputado en el Parque Primavera.

El resultado significó el fin de una racha de seis encuentros sin victoria para el cuadro chiapaneco en la segunda vuelta del certamen, además de sumar tres puntos clave en la recta final de la fase regular.

Arranque explosivo

Tapachula FC tomó la ventaja al minuto 18 con una anotación de Juan Pablo Rodríguez, quien definió con una tijera dentro del área para el 1-1.

Sin embargo, la reacción local fue inmediata y al minuto 20, Lucio Ortiz igualó el marcador para Dragones. Los chiapanecos no terminaban de reponerse del gol encajado y tan solo un minuto después, Bruno Ramírez concretó la remontada parcial para el 2-1.

El partido mantuvo un ritmo intenso en los primeros minutos y al 24, Santiago “El Rayo” Aguilar apareció en el área enemiga para empatar el encuentro 2-2 y devolver la confianza a los tapachultecos.

Un gol determinante

En la segunda mitad, ambos equipos generaron opciones, pero fue Tapachula FC el que encontró el gol decisivo. Al minuto 69, Juanpi Rodríguez firmó su doblete tras culminar una jugada dentro del área, estableciendo el 3-2 definitivo para silenciar a la afición local.

Con este resultado, Tapachula FC llegó a 37 puntos en el grupo 2 para acomodarse en el séptimo lugar, pero lo más importante es que se acerca a los puestos de clasificación; por su parte, Dragones de Oaxaca se vio sorprendido al quedarse en 43 unidades, en el cuarto lugar del mismo pelotón.

En la próxima jornada, el conjunto tapachulteco tendrá otro duelo crucial que de ganar podría meterlo a zona de Liguilla, recibiendo en casa a los Alebrijes de Oaxaca.