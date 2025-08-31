Vuelve a rodar el balón en el Oriente

Tras una muy corta espera, este domingo se pone en marcha la novena edición del Torneo Héroes Bonampak de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque del parque del Oriente.

Por el momento la directiva del popular campeonato capitalino ha confirmado la inclusión de 12 franquicias para la nueva temporada, si bien el número podría incrementarse en las próximas semanas.

La sesión dominical dará inicio a las 8 de la mañana con el encuentro entre Peña FC y Ambulancias Colibrí FC. Mientras que al terminar será el turno de Justo Abogado FC ante la escuadra de Santa Cruz. A las 10 de la mañana será el estreno del flamante campeón de la Copa Héroes Bonampak, Brasil FC, enfrentando al conjunto del DTS 2.0.

Para las 11 está programado el debut de Jaguares FC, que medirá fuerzas con una de las revelaciones de la pasada competición, Grillos FC. La sesión se cierra al mediodía con el choque entre Ice Cars FC y Juventus FC.