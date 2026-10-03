Vuelve a rodar el balón en el Torneo Supremo

Con la esperanza de que las lluvias den tregua al balón, se programó una jornada de duelos pendientes para el Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque; la actividad se llevará a cabo este sábado por la tarde-noche, en la cancha del parque del Oriente.

La pasada fecha 8 obligó a suspender los encuentros entre Rayo Vallecano y FC Rafita, así como el choque entre Deportivo Rayo y Cinepolocos FC, en tanto que solo se pudo realizar el partido en el que La Banda FC empezó 6-6 contra Leyendas FC, donde estos últimos se adjudicaron un punto extra en penales.

En dicho partido lucieron por Leyendas los jugadores Felipe Vázquez y Luis Iván Penagos, con sendos tripletes, mientras que por su rival brilló de la misma forma Alexis Santos con un “hat-trick”, mientras que Gabriel Albores puso un doblete y con un tanto figuró Frank Méndez.

Con este resultado, Leyendas CA sumó dos puntos para consolidarse como líder de la competencia con 20 unidades, mientras que La Banda FC llegó a 12 unidades, para afianzarse en la cuarta posición.

Acción sabatina

Para este día se programaron únicamente cuatro duelos, los cuales estarán sujetos a que el clima permita se realicen.

Las acciones arrancan a las 5:00 de la tarde, con el choque entre La Banda FC y FC Rafita; estos últimos tendrán doble actividad, pues a las 19:00 horas tocará turno de medirse a Rayo Vallecano.

El duelo más atractivo de la jornada será el de las 18:00 horas, cuando el mandón del torneo, Leyendas FC, enfrente al segundo lugar del escalafón, Chamacos DV, que cuenta con 16 puntos y buscará el triunfo para ponerse a uno de la cima.

Finalmente, la sesión cierra a las 8:00 de la noche con el partido Deportivo Rayo contra Cinepolocos FC.