Vuelve a rodar el balón en la Liga Tuchtlán

La Liga Tuchtlán marcó su esperado regreso a la actividad con el duelo entre la Selección San Fernando y Juventus, celebrado en las instalaciones de Caña Hueca, escenario que volvió a llenarse de entusiasmo, familias en las gradas y el inconfundible ambiente que distingue a este certamen infantil.

El partido concluyó con empate sin goles, reflejo de un trámite equilibrado en el que ambos conjuntos priorizaron el orden, la recuperación de sensaciones y la adaptación al ritmo de competencia, luego del periodo sin actividad. Más allá del marcador, el objetivo principal se cumplió: permitir que los pequeños futbolistas retomaran confianza, ritmo físico y lectura de juego dentro del terreno.

San Fernando mostró solidez defensiva y buena circulación del balón desde el fondo, intentando progresar por las bandas, mientras que Juventus apostó por la intensidad y la presión alta para recuperar rápido la posesión. Las oportunidades fueron escasas, pero cada llegada fue celebrada como parte del aprendizaje y crecimiento de los jugadores.

El silbatazo final confirmó que el regreso de la Liga Tuchtlán es una noticia positiva para el Futbol infantil, ya que ofrece espacios de desarrollo, convivencia y competencia sana, fundamentales para la formación deportiva. Entrenadores y padres coincidieron en que estos encuentros permiten medir avances, corregir detalles y, sobre todo, mantener viva la ilusión de los niños por el deporte.

Con este partido, la Liga Tuchtlán da un paso firme en su reactivación, reafirmando su compromiso con el impulso al talento local y la creación de experiencias que fortalezcan valores, disciplina y amor por el Futbol desde temprana edad.