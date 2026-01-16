Vuelve el Campeonato con una nueva sede

El Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez regresa a la actividad con una nueva sede, marcando un nuevo capítulo dentro de uno de los certámenes más representativos de esta disciplina en la capital chiapaneca.

La jornada se llevará a cabo este sábado 17 de enero en las instalaciones de la escuela primaria Camilo Pintado, ubicada en la Calzada Ignacio Zaragoza 1501. Con el respaldo del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Federación Mexicana de Voleibol y la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas, la competencia retoma su curso manteniendo el orden y la estructura que distinguen a la Liga OMA, consolidándose como un espacio de desarrollo deportivo y convivencia entre equipos femeniles de primera Fuerza.

Desde temprana hora, la duela recibirá una intensa actividad con ocho encuentros programados, todos correspondientes a la rama femenil, repartidos en los grupos A y B. El arranque de la jornada será a las 8:00 horas, con una serie de partidos que prometen emociones constantes y un alto nivel competitivo a lo largo del día.

Escuadras como Gacelas, Guerreras A Team, Leonas, Amazonas, Salud Justa, Diosas, Lechuzas, Europaraíso y Místico VC A buscarán sumar resultados importantes en esta fase del campeonato, en una sede que abre sus puertas al Voleibol municipal y refuerza el vínculo entre el deporte y los espacios educativos de la ciudad.

La OMA mantiene así su compromiso con el impulso al Voleibol femenil, promoviendo valores como el respeto, la disciplina y el juego limpio, principios que se reflejan en el lema que acompaña esta competencia: “Honor y espíritu deportivo, unidos por el deporte venceremos”.