Con el objetivo de impulsar la práctica del Futbol desde edades tempranas y generar espacios que promuevan la convivencia y la inclusión, fue anunciado el Super Torneo Infantil y Juvenil de la Liga T7F por la Paz, certamen que buscará reunir a equipos y jóvenes futbolistas en una competencia enfocada en el desarrollo deportivo.

La convocatoria contempla actividad sabatina, en horario de 8:00 a 20:00 horas, con seis categorías establecidas de acuerdo con los años de nacimiento de los participantes, desde las divisiones infantiles hasta la juvenil.

El torneo contará con las categoría pañales (2022-2023), pony (2020-2021), infantil menor (2018-2019), Niños Héroes (2016-2017), infantil mayor (2014-2015) y juvenil A (2012-2013), ofreciendo alternativas para que niñas, niños y adolescentes puedan integrarse.

En cuanto a los incentivos, la organización estableció la entrega de trofeos y medallas para los equipos que consigan el primer y el segundo lugar de cada división, reconociendo así el esfuerzo de los participantes y el desempeño de las escuadras a lo largo de la competencia.

Para el desarrollo de los encuentros se contará con distintas sedes alternas, entre estas la cancha infantil 1 de Caña Hueca, el Campestre Stadium Fut7 y Futbol Total, espacios que permitirán distribuir la actividad deportiva.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Ultra Sport, además de la organización de la Liga T7F por la Paz, que plantea el deporte como una herramienta para fortalecer valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo y la sana convivencia entre las nuevas generaciones.

Los interesados en obtener informes sobre las inscripciones pueden comunicarse vía Whatsapp al número 9612013397.