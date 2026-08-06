Vuelve la actividad de la rama varonil

Con partidos de alto ritmo y marcadores contundentes, los equipos varoniles protagonizaron una destacada jornada del Campeonato Deportycosas 2026 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA).

Uno de los duelos que abrieron la actividad fue el triunfo de Zenit Kazán, que mostró un sólido funcionamiento colectivo para imponerse por parciales de 25-0 y 25-0 sobre Club Adlers. Desde el primer set, el conjunto ganador dominó cada sector de la cancha y controló el desarrollo del compromiso para sumar su primera victoria del campeonato.

Posteriormente fue el turno de Spartanos, escuadra que también arrancó con autoridad al derrotar en dos sets a Club Adlers. El juego terminó con parciales de 25-19 y 25-20, resultado que reflejó la efectividad ofensiva del conjunto vencedor y su capacidad para mantener la ventaja en los momentos clave del encuentro.

Pie derecho

Thunderbolts también inició con el pie derecho al superar a Adlers Jr. por marcador de 25-10 y 25-14. La escuadra impuso condiciones desde el arranque del partido gracias a un ataque constante y un buen desempeño en el bloqueo, factores que marcaron diferencia durante los dos sets.

En otro de los choques de la rama varonil, Deporty Capito consiguió una victoria en sets consecutivos al vencer por 25-16 y 25-17 a Adlers Jr. El equipo mantuvo un juego ordenado y aprovechó los errores de su rival para asegurar el triunfo sin mayores complicaciones.

La jornada concluyó con el duelo entre Spartanos y ADN Mantarrayas, en el que nuevamente el conjunto espartano confirmó su buen momento al imponerse con parciales de 25-10 y 25-18. La intensidad en el servicio y la consistencia en la recepción permitieron a Spartanos controlar el encuentro de principio a fin y cerrar una productiva fecha dentro del certamen.

Gran nivel

Con estos resultados, los equipos vencedores comenzaron de manera positiva su camino en el Campeonato Deportycosas 2026, torneo que continúa reuniendo a destacados exponentes del Voleibol chiapaneco y que cada semana ofrece partidos de gran nivel en la Liga OMA.