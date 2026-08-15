Vuelve la actividad en la Liga Municipal

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla continuará este domingo con su actividad correspondiente a la jornada número seis, con una triple cartelera programada en el campo de pelota de Caña Hueca.

La jornada arrancará a las 8 de la mañana con el enfrentamiento entre Toros Salvajes y Pejelagartos, dos novenas que buscarán iniciar la fecha con un resultado positivo y mantenerse en la pelea dentro de la competencia.

Posteriormente, a las 10:00 horas, Petroleros se medirá con Cardenales en el segundo partido de la jornada. Ambos equipos tendrán la oportunidad de demostrar su nivel en el diamante y tratarán de aprovechar cada entrada para inclinar el encuentro a su favor.

La actividad continuará con el tercer duelo del día, protagonizado por Pistones ALZ y Sec 42. Este partido completará la programación dominical de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla en Caña Hueca.

Con tres compromisos programados, la sexta jornada promete una mañana de intensa actividad sobre el campo de pelota, donde las diferentes novenas continuarán con su camino en esta temporada.

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla mantiene así su calendario competitivo, con jornadas que permiten a las escuadras sumar experiencia, buscar victorias y avanzar en sus respectivos objetivos en el campeonato.