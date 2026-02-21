Vuelve la rama femeni a la acción

La Liga Municipal de Softbol Femenil continuará este domingo con la actividad de la jornada 10 del Torneo Invernal 2025, teniendo como escenario el campo de Softbol femenil del parque Caña Hueca, donde se disputarán dos compromisos que podrían marcar el rumbo de la clasificación.

La cartelera abrirá a las 9:00 horas con el enfrentamiento entre Notaría 47 y Fénix, que promete equilibrio desde la loma de los disparos. Ambas novenas buscarán imponer condiciones desde las primeras entradas, apostando por el control de picheo y la solidez defensiva para evitar carreras tempranas.

Notaría 47 intentará aprovechar su orden ofensivo y la capacidad de embasarse con contacto oportuno, mientras que Fénix apostará por la velocidad en los senderos y la contundencia en los turnos decisivos. El manejo estratégico desde el “dugout” será determinante en un juego que podría definirse por detalles mínimos.

A las 11:00 horas será turno de Linces frente a Guerreras Pop, compromiso que también luce atractivo por el estilo dinámico de ambas escuadras. Linces ha mostrado consistencia en el cuadro interior y buena coordinación en las jugadas forzadas, en tanto que Guerreras Pop destaca por su poder al bat y agresividad en situaciones de conteo favorable.

Conforme avanza el calendario, cada encuentro adquiere mayor relevancia, ya que los equipos tratarán de afianzarse en la parte alta de la tabla o mantenerse en zona competitiva rumbo a la recta final del certamen. La disciplina defensiva, el aprovechamiento de errores y la producción con corredoras en posición de anotar serán factores clave.

El Torneo Invernal 2025 continúa consolidándose como una plataforma importante para el crecimiento del Softbol Femenil en Tuxtla Gutiérrez, ofreciendo un espacio de competencia constante que eleva el nivel técnico y táctico de las participantes.