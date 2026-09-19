Vuelven a volar ovoides en la Liga Uniflag

Después de una pausa, la Liga Uniflag de Tocho Bandera retomará este sábado las acciones de la Temporada 6, con una cartelera que comenzará a las 15:00 horas en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Los equipos recibieron permiso por parte de la directiva para participar en un torneo regional el pasado fin de semana, razón por la cual no hubo acciones en el campeonato capitalino, que ahora retoma su programación habitual en las categorías Open Mixto, TNT Mixto y TNT Femenil.

Primeros en acción

En el campeonato Open Mixto, Dream Team defenderá su condición de líder e invicto ante Thunders. El equipo de ensueño buscará ampliar su paso perfecto después de cinco jornadas, mientras su rival intentará frenar al único equipo que no conoce la derrota.

Por su parte, Mustangs tendrá doble actividad: el vigente campeón enfrentará primero a Bananamigos y posteriormente a Toros, con el objetivo de escalar posiciones desde el quinto lugar sumando ambas victorias.

Además, Diablitos, segundo de la clasificación, se medirá con Power Puff para mantenerse cerca de la cima.

Acción en el TNT

En lo que respecta al TNT Mixto contará con los enfrentamientos MG Team contra Ocelotes Blancos de la Unach y San Miguel frente a Cañoneros.

Más tarde, Mustangs y Dream Team disputarán uno de los encuentros más atractivos de la programación.

Finalmente, en el TNT Femenil, San Miguel Flag jugará contra el escuadrón de Cañoneros; Ocelotes Blancos de la Unach desafiará a las campeonas Lechuzas Upgch, y Toros enfrentará a MG Team, siendo este último un partido correspondiente a la Jornada 2.