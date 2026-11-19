Con una respuesta que hasta el momento ha superado las expectativas de sus organizadores, la segunda edición de la Wings Force Race se prepara para reunir a alrededor de 600 corredores el próximo 13 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, en una jornada que combinará actividad física, convivencia y espíritu competitivo.

María José Peña, coordinadora de la competencia, visitó el estudio de TVO Cuarto Poder, donde dio los pormenores de esta justa atlética y destacó el entusiasmo que han mostrado los participantes durante el proceso de inscripciones.

Participación favorable

La representante de la organización señaló que la respuesta ha sido increíble y que existe confianza en alcanzar la meta de convocatoria, por lo que invitó a la población a sumarse a esta segunda edición, la cual busca consolidarse dentro del calendario de carreras pedestres de la capital chiapaneca.

La competencia se desarrollará en una distancia de 5 kilómetros, con salida a las 7 de la mañana desde la Calzada de las Personas Ilustres y meta en el parque Caña Hueca. El recorrido contempla el paso por la 5ª Norte Poniente, la 16ª Poniente Norte y el bulevar Belisario Domínguez, para concluir en las instalaciones deportivas.

Peña explicó que uno de los objetivos es ofrecer una experiencia completa a quienes decidan participar, por lo que todos los corredores inscritos recibirán una playera conmemorativa, medalla al cruzar la meta, fotografía durante la ruta e hidratación a lo largo de la competencia.

Premios

Además de la experiencia deportiva, la Wings Force Race tendrá una bolsa de 53 mil pesos y premiación para las ramas femenil y varonil. Los primeros lugares recibirán 5 mil pesos; los segundos, 3 mil, y los terceros, 2 mil, de acuerdo con la convocatoria.

Uno de los aspectos que destacó la coordinadora fue la atención a la seguridad de los participantes, al confirmar que cuentan con el respaldo de las autoridades de Tránsito Municipal, quienes colaborarán para mantener el orden vehicular y prevenir cualquier percance durante el desarrollo del circuito.

La intención es que los corredores puedan concentrarse en completar los cinco kilómetros, con las condiciones necesarias para disfrutar una jornada deportiva en las principales vialidades contempladas dentro del trayecto.

La organización se encuentra afinando los últimos detalles y, de acuerdo con María José Peña, solamente resta esperar la fecha para que la ciudad vuelva a vivir esta experiencia atlética que cuenta con el respaldo de las empresas y marcas patrocinadoras de Franquicias Magnö.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía para formar parte de esta segunda edición, ya sea como corredores experimentados o personas que buscan incorporarse a la actividad física en un evento que pretende reunir a familias y deportistas en torno a una misma celebración.