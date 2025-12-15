Wings Force Race debuta con éxito

Tuxtla Gutiérrez vivió una auténtica fiesta deportiva con la primera edición de la Carrera Wings Force Race, organizada por la empresa Franquicias Magno, que reunió a 350 corredores en un recorrido de cinco kilómetros por las principales vialidades de la capital chiapaneca.Desde tempranas horas de la mañana, los participantes se concentraron para dar inicio a esta justa atlética, en un ambiente marcado por el entusiasmo, la convivencia familiar y la promoción de estilos de vida saludables. La logística del evento resultó eficiente y ordenada, permitiendo que los runners disfrutaran al máximo del circuito trazado a través de puntos emblemáticos de la ciudad.

Trayecto

A lo largo del trayecto, se observó una diversidad de perfiles entre los competidores: desde atletas experimentados hasta aficionados que buscaron superarse en esta nueva propuesta deportiva. El recorrido aportó motivación adicional al pasar por sitios representativos de Tuxtla Gutiérrez, lo que enriqueció la experiencia de los participantes. La Wings Force Race destacó no solo por su nivel competitivo, sino por el ambiente familiar que prevaleció durante toda la jornada. Amigos, acompañantes y público en general se sumaron al aliento, generando una atmósfera positiva que fortaleció el espíritu comunitario y la accesibilidad del atletismo para todas las edades.

Ganadores

En la rama femenil, el primer lugar lo obtuvo Sonia Méndez con un tiempo de 20:15 minutos, seguida de Ary Vázquez en segundo sitio con 21:45 y Cinthya Anzueto en tercero con 23:27. Por su parte, en la varonil, Javier Alonso de la Cruz se impuso con 15:40 minutos, Cristian logró el segundo puesto con 15:57 y Jorge Díaz completó el podio en tercer lugar con 17:39.Con esta exitosa debut, la Carrera Wings Force Race deja un balance positivo y sienta las bases para consolidarse como un evento recurrente en el calendario atlético chiapaneco, impulsando la cultura del deporte organizado y seguro en la región.