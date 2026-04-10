Wushu Tai Yon abre sus puertas

La comunidad de las Artes Marciales vivió una jornada especial con la inauguración oficial de la escuela de Wushu Kung Fu Tai Yon, ubicada en La Herradura, recinto que abrió sus puertas el miércoles 8 de abril con una ceremonia llena de tradición, cultura y exhibiciones deportivas.

Este nuevo espacio surge con el objetivo de fortalecer la enseñanza del Wushu en la región, ofreciendo instalaciones de primer nivel, diseñadas bajo estándares competitivos, lo que permitirá a los practicantes desarrollar sus habilidades en un entorno seguro y profesional.

El dojang cuenta con un área de entrenamiento equipada con tatami reglamentario, lo que garantiza condiciones óptimas tanto para la práctica como para la preparación de atletas. Además, dispone de equipamiento completo para las distintas modalidades del Wushu, brindando a los alumnos la oportunidad de entrenar de manera integral.

Formación

Uno de los aspectos destacados de este recinto es la inclusión de un espacio destinado a padres de familia, quienes podrán observar de cerca el avance y el desempeño de los alumnos, fortaleciendo el vínculo entre la formación deportiva y el acompañamiento familiar.

La ceremonia de inauguración fue mucho más que un acto protocolario, ya que se convirtió en una auténtica celebración de la cultura china y del arte marcial. Los asistentes fueron testigos de la tradicional danza de los leones y del dragón, que representan prosperidad y buenos augurios para este nuevo proyecto.

Exhibición

En el apartado deportivo, alumnos de diferentes niveles ofrecieron exhibiciones que reflejaron disciplina, técnica y compromiso. Desde rutinas a manos libres de Changquan y Nanquan hasta demostraciones con armas tradicionales, entre las que destacaron ejecuciones con vara (Gunshu), sable (Daoshu) y lanza (Qiangshu), evidenciando el alto nivel de preparación.

El evento contó con la presencia del maestro Abraham Hernández García, presidente de la Federación Mexicana de Wushu, quien encabezó la ceremonia acompañado por el maestro Deyser Alberto Estrada y el profesor Esteban Santiz Guzmán, figuras clave en la consolidación de este proyecto.

Con esta apertura la escuela de Wushu Tai Yon se perfila como un nuevo referente en la formación de atletas, promoviendo valores como la disciplina, el respeto y la constancia, además de impulsar el crecimiento de este deporte en el estado.