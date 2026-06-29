Xavi Razo conquista la carrera de Querétaro

El autódromo Ecocentro de Querétaro fue escenario de una jornada electrizante para Nascar México Series y Challenge Series, en la cual se definieron posiciones importantes en la clasificación general.

En la categoría estelar, Xavi Razo consiguió la victoria a bordo del auto número siete de Motorcraft, resultado que significó su segundo triunfo en el óvalo queretano y el número 11 en su trayectoria dentro de Nascar México.

Razo cruzó la meta por delante de José Luis Ramírez, quien terminó en la segunda posición tras una carrera de recuperación, en tanto que el tercer sitio fue para Alex de Alba, de Sidral AGA, quien también se mantuvo en la pelea durante la parte final de la competencia.

Un triunfo clave

Para Razo, el resultado tuvo un valor especial no solo por el triunfo, sino por la cantidad de puntos obtenidos de cara al Chase. El piloto señaló que el desempeño del auto fue determinante y reconoció el trabajo de su equipo.

“Ganar no tiene precio, pero más se festeja cuando se cosecha una importante cantidad de puntos para el Chase”, expresó tras subir a lo más alto del podio.

La siguiente fecha de Nascar México Series está programada para los días 1.º y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino, donde continuará la lucha por posiciones rumbo a la fase decisiva de la temporada.

Acción en Challenge Series

En la categoría coestelar de Nascar México, la sexta fecha también tuvo un desenlace explosivo en el Ecocentro de Querétaro. El triunfo fue para Gerardo “Chispa” Rodríguez, piloto de Alessandro’s Racing, quien consiguió su primera victoria dentro de la categoría después de haber largado desde la primera posición.

El ganador destacó que la clave para alcanzar el resultado fue mantener una conducción ordenada y evitar decisiones precipitadas en los momentos de mayor presión.

“Sabía que tenía que correr con la cabeza fría y eso fue lo que hice; me dio un excelente resultado porque he conseguido mi primera victoria en la categoría”, declaró.

El segundo lugar fue para Emiliano Richards, de Trobbu, quien se mantiene como uno de los pilotos constantes en la pelea por los primeros sitios, en tanto que Mateo Girón, también representante de Alessandro’s, completó el podio en la tercera posición.