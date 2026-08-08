Xavi Razo rescata valioso quinto lugar

Con garra y determinación, Xavi Razo concluyó en la quinta posición durante la séptima fecha de Nascar México Series, disputada en el Súper Óvalo Potosino.

El piloto del auto identificado con el número 7, del equipo Motorcraft-Tame Racing, completó las 170 vueltas a solo 1.097 segundos del ganador. Razo arrancó desde el undécimo sitio y aplicó una estrategia que le permitió evitar los múltiples contactos y banderas amarillas registrados durante la competencia.

Al cierre del primer stage ya se encontraba cerca de los líderes y, en la parte final de la emocionante carrera en suelo potosino, avanzó hasta pelear por un lugar en el podio, lo cual al final ya no fue posible conseguir. “Fue una carrera de resistencia, con mucha acción y varios contactos, pero logramos tener un auto limpio para el cierre”, señaló.

El resultado le permitió sumar puntos importantes y mantenerse firme en la lucha por sus objetivos dentro del campeonato más importante de Automovilismo en América Latina, el cual está por entrar en su etapa más decisiva, en la que se conocerá a los contendientes al título de campeón.