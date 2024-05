Xavi Razo se lleva la de cuadros en Monterrey

El piloto Xavi Razo ganó la cuarta fecha de la Nascar México, en una carrera donde se impuso la seguridad de los pilotos, lo cual se acordó en una junta previa realizada algunas horas antes del inicio de la prueba.

Debido a las altas temperaturas —que de acuerdo con los lugareños no recuerdan tanto calor en Monterrey, Nuevo León—, en una reunión realizada con los equipos tanto de Nascar México como de Nascar Challenge, y si bien unos querían una cosa y otros otra, Jimmy Morales (director del Serial) y Pavel Fernández (director de Carrera) decidieron que se efectuaran dos paradas de 10 minutos para la hidratación de los pilotos y así evitar un posible golpe de calor.

“Yo también fui piloto, pero ahora pienso como directivo y debo tomar medidas que ayuden a la seguridad de ustedes”, les dijo Morales.

Se permitió también enfriar el combustible, ya que durante las prácticas el mismo debido a las altas temperaturas se gasificaba y provocaba problemas.

Otras medidas fueron que la competencia se realizaría por tiempo y no por vueltas, y que habría una sola verde, blanca y cuadros, tal cual y como acabó la carrera.

“Es mi segunda victoria consecutiva y voy no solamente por el campeonato general, sino también por el de la temporada regular. Quiero felicitar a la organización por haber tomado las medidas para protegernos de las altas temperaturas, porque aunque tengo una gran condición física, estoy totalmente agotado”, expresó el ganador.

El segundo lugar fue para Santiago Tovar, quien realizó una excelente carrera, mientras que Rubén García Jr. fue tercero.

De la Parra gana en Challenge

Jorge de la Parra enfrió a sus rivales en la calurosa jornada regiomontana, al cruzar la meta en la primera posición de Nascar Challenge, dejando detrás suyo a Giancarlo Vecchi y Víctor Barrales Jr.

“Agotado pero feliz, ya era hora de un resultado como el conseguido hoy en el Autódromo Monterrey y ojalá este sea el comienzo de una buena racha”, dijo Jorge.

Por su parte, Vecchi aclaró que le perjudicó un poco el tráfico, pero que de todas maneras se va contento de tierras regiomontanas: “Quiero entrar a los playoffs y ese es el objetivo en la siguiente fecha que se disputará en Aguascalientes”.

El potosino Barrales acotó: “Mientras siga sumando no hay problema, por supuesto que la victoria me daría el paso a playoffs, pero no estoy desesperado”.

Mateo Girón dominó en Trucks

El zacatecano Mateo Girón dominó una calurosa quinta fecha de Trucks México, triunfando en el Autódromo Monterrey.

El piloto de la camioneta 5 consiguió imponerse a Gerardo Rodríguez y a una sorpresiva Andrea Lozano, que se metió al tercer sitio de arrancada con la camioneta 11.

Con incidentes constantes durante la primera parte de la misma, la carrera lució cortada; sin embargo, Mateo logró imponerse para llevarse el “stage” en la vuelta 30, momento aprovechado no solo para realizar trabajos en pits por parte de todos los pilotos, sino para un espacio de 10 minutos en el que pudieron hidratarse.

La verde volvía y con ella la acción, en la que Mateo Girón lucía intratable, incluso perdiendo la primera posición por unas vueltas, pero recuperándola para irse así hasta el final, obteniendo su primera victoria de la temporada 2024, concretando la “pole” conseguida en la calificación.

En el podio le acompañaron Rafael Maggio con la 77 y Esteban “Toro” Rodríguez. Mientras que el Top-10 era completado por Juan Reyes, Rodrigo Maggio, Alonso Salinas, Eduardo de la Rosa, Andrea Lozano y Gerardo Rodríguez.