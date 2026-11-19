Todo está listo para conocer al nuevo campeón de la categoría corporativa de la Liga Palapa Fut 7, que este viernes 20 de noviembre celebrará su gran final con el enfrentamiento entre Xforce FC y Alvamex, dos equipos que buscarán cerrar su participación en el certamen con la conquista del título.

El escenario para este compromiso será la cancha de Futbol Total (EBC3), donde las emociones comenzarán en punto de las 21:00 horas, con un encuentro que pondrá frente a frente a dos escuadras que llegan con la ilusión de levantar el trofeo de campeón.

La disputa por el título representa el momento más esperado de la competencia, luego de las jornadas que permitieron definir a los protagonistas de esta instancia. Ahora, Xforce FC y Pinturas Alvamex tienen la oportunidad de demostrar su capacidad futbolística en un partido en el que cada jugada será determinante.

Ambos conjuntos tratarán de imponer condiciones desde el arranque, conscientes de que una final exige concentración, intensidad y aprovechar las oportunidades frente al arco rival. La expectativa está puesta en el desempeño colectivo y en la capacidad de sus jugadores para responder ante la presión de un compromiso por el campeonato.

De esta manera la categoría corporativa se prepara para conocer a su nuevo monarca, en una noche en la que Xforce FC y Pinturas Alvamex buscarán escribir su nombre en la historia del torneo.