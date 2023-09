Ximena Velasco brilla fuera de Chiapas

La chiapaneca ha obtenido galardones importantes en las competencias en las que ha participado. Cortesía

Lo que comenzó como un proceso para mejorar su aspecto físico y su salud, se convirtió en un estilo de vida para la atleta chiapaneca Ximena Velasco Solís, quien ha participado en distintas competencias fuera de la entidad y ahora está enfocada en mejorar para llegar más lejos y estar en los primeros puestos, con ayuda de su entrenador.

Velasco Solís dejó la comodidad de su hogar desde hace un par de años y arribó a la ciudad de Toluca, donde comenzó a entrenar con el coach Carlos Canales, quien simplemente la asesoró para una vida más saludable, sin saber que en ese momento comenzaría su pasión por las acciones en la tarima.

“Todo inició de manera inesperada, mi intención principal era mejorar mi aspecto, quería verme mejor y luego de una consulta con el entrenador Canales empecé a realizar ejercicio, fui a consulta, comencé a ver como entrenaban los demás y sin que ellos lo supieran me fue emocionando poco a poco la idea de competir como ellos”.

Luego de nueve meses de intensa preparación, Ximena Velasco ha participado en certámenes nacionales como el Clásico Mr. y Miss NN realizado en Toluca, en donde obtuvo el segundo lugar de la categoría Bikinni Fitness Principiante. De igual forma estuvo presente en la contienda Mr. y Miss Clásico CDMX efectuado en la Ciudad de México, y el Miss y Mr. GHP realizado en la Unidad Deportiva Martín Alarcón de Metepec, Estado de México en donde instaló en el quinto peldaño de la división donde ella compite.

En cuanto a su mejor momento arriba de la tarima, la chiapaneca destacó que no fue el hecho de haber ganado un segundo lugar, sino cuando salió por primera vez a un escenario y sus compañeros y el público presente comenzaron a decir su nombre.

“Todavía recuerdo cuando me subí a la tarima por primera ocasión, estaba muy nerviosa por ser mi primera participación y al estar en otro estado me imaginaba que nadie me iba apoyar. La sorpresa fue cuando todos los que se encontraban en el sitio empezaron a gritar mi nombre, ahí dejé el nerviosismo, perdí el miedo y supe que quería hacer esto por mucho tiempo más”, aseveró.

Antes de finalizar, la fisicoculturista agradeció al coach Carlos Canales por guiarla en su camino, a su familia por apoyarla, al club Oso Team donde actualmente entrena y representa en cada certamen, así como a su pareja sentimental Alex Correa, quienes son su principal motivo para continuar con este proceso día a día y a quienes dedica sus éxitos.