XIX Motorsports completa debut triunfal

La escudería XIX Motorsports cumplió su primera participación oficial en Nascar México Series, luego de que Diego Ortiz llevara el auto 19 Lamitex-Grupo CVA hasta la bandera a cuadros en la categoría Challenge, durante la fecha disputada en el Súper Óvalo Potosino.

El piloto regresó a la competencia al frente de una estructura de nueva creación. Durante la prueba, una falla en el sistema eléctrico obligó a Ortiz a ingresar a “pits” para sustituir la batería, situación que le hizo perder tiempo y redujo sus posibilidades de pelear por mejores posiciones. Después de resolver el inconveniente, la escudería decidió regresar a la pista para completar el mayor número posible de vueltas.

“Con el paso de las vueltas me fui sintiendo cada vez mejor en el coche y entendiendo su comportamiento. Una falla en la batería nos hizo perder mucho tiempo, pero el equipo resolvió el problema y pudimos regresar”, explicó Ortiz.

El piloto destacó que el objetivo principal fue acumular kilómetros, adaptarse al vehículo y obtener datos para las siguientes competencias. Tras su presentación en San Luis Potosí, XIX Motorsports concentrará sus esfuerzos en continuar la evolución del auto y reforzar sus diferentes áreas de trabajo, con miras a sus próximos compromisos.