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XIX Motorsports completa debut triunfal

Agosto 05 del 2026
La escudería obtuvo información para continuar el desarrollo del auto en las siguientes fechas. Cortesía
La escudería obtuvo información para continuar el desarrollo del auto en las siguientes fechas. Cortesía

La escudería XIX Motorsports cumplió su primera participación oficial en Nascar México Series, luego de que Diego Ortiz llevara el auto 19 Lamitex-Grupo CVA hasta la bandera a cuadros en la categoría Challenge, durante la fecha disputada en el Súper Óvalo Potosino.

El piloto regresó a la competencia al frente de una estructura de nueva creación. Durante la prueba, una falla en el sistema eléctrico obligó a Ortiz a ingresar a “pits” para sustituir la batería, situación que le hizo perder tiempo y redujo sus posibilidades de pelear por mejores posiciones. Después de resolver el inconveniente, la escudería decidió regresar a la pista para completar el mayor número posible de vueltas.

“Con el paso de las vueltas me fui sintiendo cada vez mejor en el coche y entendiendo su comportamiento. Una falla en la batería nos hizo perder mucho tiempo, pero el equipo resolvió el problema y pudimos regresar”, explicó Ortiz.

El piloto destacó que el objetivo principal fue acumular kilómetros, adaptarse al vehículo y obtener datos para las siguientes competencias. Tras su presentación en San Luis Potosí, XIX Motorsports concentrará sus esfuerzos en continuar la evolución del auto y reforzar sus diferentes áreas de trabajo, con miras a sus próximos compromisos.

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