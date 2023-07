Xolos de Tijuana enfrenta a Philadelphia

Este sábado el equipo de Xolos de Tijuana estará debutando en la Leagues Cup cuando mida fuerzas con el Philadelphia Union de la MLS. Se prevé que este sea un partido parejo y mayormente disputado en el medio sector del campo. Un error o un golazo será lo que marque diferencia.

Al ser conjuntos que no se conocen y que no se han enfrentado de manera oficial, no existen estadísticas que puedan dar un parámetro verdadero de lo que se espera en la próxima cita. Sin embargo, debido a su estilo similar de juego, todo parece indicar que habrán goles de por medio y posiblemente sea uno de los compromisos más atractivos de la jornada uno.

El encuentro se llevará a cabo a las 18:00 horas del centro de México en el estadio Sarabu Park, en Chester, Pensilvania. La afición estará dividida ya que mucha gente de México radica en esa zona, por lo cual esto no será factor para determinar a un ganador de la contienda.

En sus respectivas ligas, Xolos de Tijuana llega de conseguir la voltereta ante Cruz Azul, ganando por marcador de 2-1, y sumando así 4 puntos en lo que va del torneo Apertura 2023, posicionándose en el lugar 7 de la competición.

Por su parte, el conjunto estadounidense venció en calidad de visitante 2-0 al Nashville y se encuentra en el cuarto lugar de la Conferencia Este de la Major League Soccer con 37 unidades.