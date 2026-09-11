Xolos defenderá la cima ante Gallos

Los Xolos reciben a los Gallos de Querétaro con la misión de sumar los puntos en disputa para seguir en los primeros lugares de la tabla general.

Con una visita pendiente a la capital del país, los Xolos abren las puertas del estadio Caliente para recibir la visita del cuadro queretano que llega con motivación extra. Este martes se dio a conocer que Ryan Howard, campeón con los Phillies de Philadelphia, es nuevo inversor de la institución.

Tigres, León, Cruz Azul y Pumas han caído en cancha del estadio Caliente, por lo que el Querétaro luce como un equipo fácil de vencer. Los Xolos rescataron el empate en casa del San Luis, con cuatro victorias más un empate los coloca en la cuarta posición general con 13 puntos y aún con un encuentro pendiente.

Por su parte, los Gallos de Querétaro se colocan en el séptimo puesto con 10 unidades. También pospuso el partido contra Monterrey.