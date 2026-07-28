Xolos toma el liderato tras dos jornadas del AP 2026

Este domingo concluyó la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el agónico triunfo de los Gallos Blancos de Querétaro sobre Pachuca en el estadio Hidalgo, un resultado que terminó por mover la clasificación general antes de la tercera fecha. El campeonato apenas comienza, pero los equipos ya empiezan a marcar diferencias en la pelea por los primeros puestos.

Todavía resta una jornada antes de que la Liga MX entre en una pausa debido al inicio de la Leagues Cup, por lo que los clubes buscarán llegar al parón con el mayor número de puntos posible. La tercera fecha será importante para confirmar qué escuadras mantendrán el buen paso y cuáles tendrán que corregir el rumbo tras un inicio irregular.

En la parte alta de la tabla aparecen cuatro equipos con paso perfecto. Tijuana ocupa el liderato general gracias a una mejor diferencia de goles, luego de sumar dos victorias en sus primeras presentaciones. Cruz Azul, Atlas y Necaxa también acumulan seis unidades y se mantienen muy cerca de la cima, confirmando el buen arranque que han tenido en el torneo.

El América marcha en la quinta posición con cuatro puntos, luego de empatar con el recién ascendido Atlante. Las Águilas continúan invictas, aunque todavía están lejos del nivel futbolístico que acostumbran mostrar y buscarán encontrar mayor regularidad antes del receso por la competencia internacional.

La zona de clasificación directa se completa con Pachuca, Toluca y Monterrey, todos con tres unidades. Curiosamente, los tres conjuntos sufrieron derrotas en la segunda jornada, aunque la diferencia de goles les permite mantenerse entre los primeros ocho lugares. Sin embargo, un nuevo tropiezo podría hacerlos perder terreno rápidamente.

Más abajo aparecen Guadalajara y Pumas, también con tres puntos, pero fuera de la zona de Liguilla debido a la diferencia de goles. Ambos conjuntos consiguieron su primer triunfo del certamen y confían en que ese resultado represente el impulso necesario para meterse entre los primeros lugares en las próximas semanas.

En la parte baja de la clasificación, Atlético de San Luis, Atlante y Tigres apenas suman un punto, mientras que Santos Laguna, León y FC Juárez siguen sin conocer la victoria y permanecen en el fondo de la tabla. Con el torneo todavía en sus primeras fechas, todos los equipos mantienen margen para reaccionar, aunque la jornada 3 será determinante para llegar con mejores sensaciones al paro por la Leagues Cup.