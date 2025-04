Ya hay fecha para el duelo Monterrey contra Pumas

Monterrey y Universidad Nacional pelearán el domingo por el último boleto a la Liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, que ya dio a conocer el horario del encuentro.

Luego de que Pumas lograra una agónica victoria en tanda de pénaltis en Ciudad Juárez ante los Bravos, deberán afrontar el segundo reto del “play-in” ante un conjunto de Rayados que perdió en su primer intento de acceder a la “fiesta grande”, tras perder —en casa— ante Pachuca.

El estadio BBVA será sede de un choque a matar o morir para dos clubes con un torneo lleno de altibajos y la urgencia de pelear por algo en la fase de eliminación.

Se confirmó el horario del duelo entre Rayados y Pumas

A través de un comunicado, la Liga MX dio a conocer el horario del choque entre Monterrey y Universidad Nacional en busca del octavo, y último, boleto de la Liguilla.

Será el domingo 4 de mayo a las 19:30 horas (centro de México) cuando el árbitro —aún por confirmar— dé el pitazo inicial del que puede ser el último partido del torneo para uno de los dos clubes.

Estratega

Después del dramático encuentro en el estadio Olímpico Benito Juárez, el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, se sinceró y mandó un contundente mensaje, de cara al juego contra los Rayados.

“Estoy muy, muy orgulloso de mi equipo, muy feliz. Bueno, se gana como se gana, en penales, (pero son) cosas que pasan en el Futbol. Estamos ahí (cuartos de final), pero tampoco hemos ganado porque sabemos cuáles son los objetivos”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el timonel auriazul reconoció sentirse “contento y tranquilo” porque los Pumas se mantengan con vida, sobre todo porque su escuadra hizo más por superar el primer duelo del “play-in”.

“Me parece que somos bien merecedores de ir a la siguiente ronda. En el partido, nosotros generamos más y el equipo hace defensivamente un trabajo extraordinario, se vio un equipo ordenado, un equipo que sabía lo que jugaba, generamos opciones de gol aún con diez hombres y (hacer) eso de visita (es para) quitarse el sombrero”, aceptó.

No obstante, Juárez reconoció el esfuerzo que hicieron los Bravos en la Frontera y aplaudió lo que consiguieron a lo largo del Clausura 2025. “(Quiero) felicitar mucho a Juárez, un digno rival. Me parece que hizo una muy buena campaña para llegar a estas estancias y sabíamos que podía pasar esto. Sabíamos que ellos por los costados eran fuertes, que iban a ir por centros, pero el equipo trabajó y tuvo orden, no nos generaron nada con diez hombres”, señaló.

Respecto a la actuación de Alex Padilla en la tanda de pénaltis, Efraín Juárez prefirió ponerle paños fríos porque considera la victoria “es del equipo” y no exclusivamente de su arquero, así que resaltó que tuvieron el “valor para ir por el resultado”.