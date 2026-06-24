¡Ya son 6 “siuuuus” en distintos mundiales!

Nunca se debe dudar de las leyendas porque, tarde o temprano, aparecen. Luego de las inquietudes que dejó el empate ante República Democrática del Congo en su debut, Portugal respondió como lo hacen las selecciones que aspiran a pelear por cosas importantes.

Con una actuación contundente, el conjunto lusitano derrotó por 5-0 a Uzbekistán y dio un paso importante rumbo a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Desde los primeros minutos se notó una versión distinta del equipo dirigido por Roberto Martínez. Portugal salió decidido a imponer condiciones, y en apenas seis minutos, ocurrió lo inevitable.

Cristiano Ronaldo se desmarcó dentro del área tras un centro de Joao Cancelo, remató, el balón tocó la red, y el festejo de “CR7” fue como el de alguien que se quitó un peso de encima. Tardó, pero por fin se hizo presente en Norteamérica.

Sin embargo, eso solo era el comienzo. Luego de un buen gol de Nuno Mendes de tiro libre al minuto 17, volvió a aparecer la leyenda lusitana. Esta vez, en un contraataque al minuto 39, tras pase de Bruno Fernandes, Ronaldo definió cruzado, por abajo, pegado al poste izquierdo de la portería rival.

Con esto se convertía en el jugador más longevo en conseguir un doblete en Copas del Mundo, y en el único futbolista en anotar en seis ediciones distintas del torneo.

Luego de toda la euforia que causó “El Bicho”, el segundo tiempo fue más de trámite para los suyos. El resultado ya era cómodo, y aun así, un autogol de Nematov (minuto 60) y un tanto más de Rafa Leao con un tiro al ángulo en los suspiros finales del cotejo, fueron los últimos clavos en el ataúd de Uzbekistán.

Con esto, Portugal se coloca como líder momentáneo del Grupo K, a la espera de lo que haga Colombia (que ya tiene tres puntos) ante el Congo en el estadio Guadalajara.

HISTÓRICO

Cristiano Ronaldo es historia pura y ya es único en los mundiales.

“CR7” se convirtió en el primer jugador en la historia de las Copas del Mundo en anotar en seis justas de las FIFA.

Con su gol a Uzbekistán, que abrió el marcador al minuto 6, el astro portugués se estrenó en el mundial y alcanzó un récord que nadie tiene. Ronaldo logró también el 3-0 al minuto 39. Cristiano suma tantos en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Son 9 los goles que suma “CR7” en estas justas y empató a Eusebio, la máxima leyenda portuguesa.