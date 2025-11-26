Ya son la mejor defensa a nivel nacional

Con apenas 2 goles admitidos en 12 partidos disputados, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) es oficialmente la Mejor Defensiva de la Liga TDP en la actual Temporada 2025-2026.

La propia categoría profesional destacó la labor del club chiapaneco en su reporte semanal, donde destaca que el cuadro que lidera Miguel Ángel Casanova ha desplazado al Futbol Club Politécnico como el que menos goles ha permitido en la actual, manteniendo su portería en cero en 11 encuentros de la presente campaña.

El guardameta Ángel Barrios es el principal representante de este logro con 12 juegos como titular, mientras que el arquero Esdras Lorenzana acumula un par de participaciones entrando de cambio.

Al excelente desempeño de los cancerberos se suma la garra y el orden que aportan los zagueros Diego Velasco, Darinel Cabrera, Francisco Liévano, Diego Escobar, Henry Delgado, Marco Cerecedo, Emilio Díaz y Óscar Domínguez.

Lidera el grupo 2

Estos números también permiten al conjunto emplumado mantenerse como líderes del grupo 2 una semana más, acumulando hasta el momento 31 puntos.

A nivel individual también sobresale la participación del goleador y capitán del equipo, Daniel Cruz López, el segundo máximo romperredes del grupo 2 con 13 dianas y promedio de un gol anotado cada 70.7 minutos.

De esta forma, Lechuzas tratará de mantener esta tendencia positiva en la estadística durante la jornada 14, en la que recibe la visita de los Chapulineros de Oaxaca, el próximo viernes a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó.