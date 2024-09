Ya vendrá la nuestra: Henry Martín

No hay un solo jugador del América que se salve de la crítica y cuestionamientos de la afición, luego de la goleada que sufrieron en el Clásico Joven contra Cruz Azul.

Pero al término del encuentro hubo autocrítica en el seno del América. Henry Martín, capitán azulcrema, envió un mensaje a la afición tras la humillación propinada por La Máquina.

“Creo que está de más poder decirles algo. Ya lo hemos hecho antes. Ellos saben que los resultados no son lo que ellos y nosotros queremos, estamos intentando darle la vuelta a esto. Sabemos lo difícil que puede ser, estamos con ellos, nos toca aguantar y ya vendrá la nuestra”, declaró “La Bomba”.

El delantero de las Águilas enfatizó que lo sucedido en la casa de los celestes no los representa como equipo, ni mucho menos como el actual bicampeón del futbol mexicano. Además, destacó que todavía queda mucho camino que recorrer en este torneo Apertura 2024.

“Cualquier partido perdido duele, obviamente un resultado así duele más y en un Clásico, peor. Sabemos la molestia y el dolor que pueda sentir la afición; estamos igual, pero no podemos dejarnos caer. El camino es largo, queda mucho por delante. Esto no nos define, no habla de lo que somos”, señaló.

Cuatro derrotas en seis partidos y la eliminación en la Leagues Cup podrían apuntar a una primera crisis en la era de André Jardine; sin embargo, Henry Martín negó que esta secuencia de resultados pueda interpretarse así.