Ya viene el Mr. Coliseo & Mr. San Cristóbal

Con atractivos premios a repartir entre el Campeón Absoluto y el Campeón de Campeones se llevará a cabo el Campeonato Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. Coliseo & Mr. San Cristóbal 2026. Las acciones tendrán lugar en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, el sábado 11 de abril, a partir de las 17:00 horas.

Jorge Jiménez Argüello, presidente de la la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), hizo la invitación para este evento que se efectuará en el marco de la tradicional feria coleta, y la convocatoria oficial establece que el certamen es para ambas ramas, divididas en sus respectivas categorías estatales y locales.

Categorías en acción

En el caso de la femenil, destacan las divisiones Fitness Figura Principiantes y Clasificadas, Bikini Principiantes y Clasificadas, además de Bikini Wellness Principiantes y Clasificadas. Mientras que para la varonil se tomarán en cuenta los sectores Principiantes, Juvenil hasta 18 años, Novatos, Veteranos más de 40, Men’s Physique Principiantes y Clasificados, Classic Physique Única, por peso hasta 65 kilos, hasta 75 kilos y de 75 kilos en adelante.

La premiación general será del primero al tercer lugar con trofeos, y el primero de categorías libre y por peso recibirá dinero en efectivo. En el caso del Campeón Absoluto de la categoría estatal, tiene como atractivo una recompensa de 6 mil 500 pesos, en tanto que el Campeón de Campeones se llevará 7 mil pesos.

Es oportuno aclarar que para el Mr. San Cristóbal entregarán otros premios adicionales: 2 mil pesos a su Campeón Absoluto y 2 mil 500 a su Campeón de Campeones.

Inscripciones y pesaje

Las inscripciones y el pesaje están programados de 11 de la mañana a 4 de la tarde, el mismo día del evento, en las instalaciones del teatro. Finalmente, el directivo destacó que el certamen es organizado por Héctor Antonio Hernández Morales, del gimnasio Coliseo de San Cristóbal, con el único fin de seguir difundiendo y promoviendo la práctica del ejercicio con pesas (resistencia progresiva), acompañada de otras actividades deportivas, para lograr estar, sentirse y verse bien en todos los aspectos.