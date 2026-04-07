Yireh logra título

Con una actuación dominante de principio a fin, Pollos Yireh se proclamó campeón de la gran final femenil de la Champions 7 Tux al imponerse con un contundente marcador de 6-1 sobre Kaizen, en un duelo que dejó claro el poder ofensivo del conjunto vencedor.

El encuentro, disputado bajo el formato de Futbol Bardas con cuatro tiempos de 10 minutos cada uno, inició con alta intensidad por parte de ambos equipos; sin embargo, fue Pollos Yireh el que logró tomar el control rápidamente gracias a su orden táctico y contundencia en el último tercio del campo.

Figura

La gran figura del partido fue Andrea “Andy” Ruiz, quien se despachó con un triplete que marcó diferencia en momentos clave, mostrando contundencia frente al arco y liderazgo en el terreno de juego. A su actuación se sumó Karla Méndez, autora de dos anotaciones, ambos producto de jugadas colectivas que desarmaron a la defensa rival.

El sexto tanto llegó por conducto de Daniela Gómez, quien selló la goleada con un disparo certero, coronando una actuación redonda para su equipo, que no bajó el ritmo en ningún momento del compromiso.

Por su parte, Kaizen encontró el gol del honor gracias a Fernanda Cruz, quien aprovechó un descuido defensivo para vencer a la guardameta, manteniendo el espíritu competitivo de su escuadra pese a la desventaja en el marcador.

Superioridad

A lo largo de los cuatro periodos, Pollos Yireh mostró mayor claridad en su juego, con posesiones más efectivas, presión constante y una notable capacidad para generar peligro en cada llegada. Kaizen, aunque intentó reaccionar, se vio superado por la intensidad y la precisión de sus oponentes.

El silbatazo final desató la celebración de Pollos Yireh, que levanta el título tras una final en la que dejó huella, consolidándose como el mejor conjunto del certamen femenil. Los dirigentes informaron que la próxima edición incluirá más equipos, por lo que habrá mucha más competitividad. De igual forma, los premios en efectivo aumentarán, lo que hace el torneo aún más atractivo.